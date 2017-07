Pierre Turgeon nommé entraîneur-adjoint avec les Kings

LOS ANGELES - Les Kings de Los Angeles ont annoncé la nomination de l'ex-hockeyeur Pierre Turgeon au poste d'entraîneur-adjoint à John Stevens.

Selon le directeur général Rob Blake, Turgeon aura comme rôle d'améliorer la production offensive des Kings la saison prochaine. L'an dernier, les Kings ont inscrit un total de 199 buts, un rendement qui les a laissés au 24e rang dans la LNH.



Âgé de 47 ans et originaire de Rouyn, Turgeon occupe le 38e rang dans l'histoire de la LNH avec une récolte de 515 buts et 1327 points au fil de 19 saisons avec les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York, le Canadien de Montréal, les Blues de St. Louis, les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Il a pris sa retraite à l'issue de la saison 2006-2007.



Avec le Canadien, Turgeon a participé à 104 rencontres, inscrivant 50 buts et 77 mentions d'aide pour 127 points. En 1995-1996 avec le Tricolore, il a terminé l'année avec 96 points, dont 38 buts en 80 matchs.



«Pierre a connu de grands succès en tant que joueur et possède un riche passé en matière de hockey. Il apporte beaucoup d'énergie, de passion et de connaissances à son travail, en plus de beaucoup d'enthousiasme», a déclaré Stevens, dans le communiqué.