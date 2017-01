Poile admiratif de Weber et Subban

NASHVILLE - Shea Weber et P.K. Subban sont des hockeyeurs et des individus on ne peut plus opposés, mais il est possible de les aimer et de les respecter avec la même ferveur. David Poile l'a clairement démontré lundi midi.

Venu rencontrer les médias pour livrer un bilan médical au sujet de Subban, qui ratera son premier rendez-vous contre les Canadiens, mardi soir au Bridgestone Arena, le directeur général des Predators de Nashville a finalement passé presque 15 minutes à vanter les deux défenseurs, mais aussi les deux hommes.



«Ce n'est pas très bon!», a lancé Poile en riant, lorsqu'un journaliste de Nashville lui a demandé comment il entrevoyait la visite de Weber dans l'uniforme tricolore.



Beaucoup plus sérieux, Poile a aussitôt enchaîné en faisant l'éloge de l'ancien capitaine des Predators. Et Poile, qui est directeur général dans la Ligue nationale de hockey depuis plus de 30 ans, s'attend à vivre une soirée émouvante.



«Je relisais des articles de journaux au cours des derniers jours, et Shea a probablement été le joueur le plus important de notre concession, et ce sera toujours comme ça. Il s'est développé d'une telle façon, non seulement en tant que joueur, mais aussi comme individu et il a tout fait pour nous», a mentioinné Poile, après une séance d'entraînement publique au Ford Ice Center, un complexe situé en banlieue de Nashville.



«Cette concession a connu des périodes difficiles, il y a eu des changements de propriétaires et plusieurs ont cru qu'elle ne tiendrait pas le coup. Il vous faut de bons joueurs, une assise solide et c'est ce que Shea nous a donné, a ajouté Poile. Il nous manque beaucoup et nous savions que ce serait le cas.

«Quand vous effectuez un échange de cette ampleur, vous changez beaucoup de choses dans votre équipe, dans votre façon de jouer, dans la chimie et la culture de l'organisation. Ai-je hâte de revoir Shea et de le regarder jouer? Absolument! Je pense que ce sera une soirée chargée d'émotion pour beaucoup de gens, incluant moi-même.?



D'ailleurs, la soirée pourrait aussi être émouvante pour Weber, car il faut s'attendre à ce que l'organisation des Predators lui rende un hommage bien senti mardi.

Interrogés à ce sujet, les responsables des communications des Predators sont demeurés muets, se contentant de dire que c'est possible.



Poile optimiste



Tout ça pourrait avoir lieu sous les yeux d'un Subban encore ennuyé par une blessure au haut du corps, au point où il ratera un huitième match de suite.



Selon des informations révélées par le réseau Sportsnet, l'ancien des Canadiens pourrait souffrir d'une hernie discale et il n'est pas impossible qu'il doive passer sous le bistouri.



Mais Poile n'est pas allé plus loin que la veille, quand il avait annoncé que le nom de Subban avait été placé sur la liste des joueurs blessés et que son cas sera réévalué dans deux ou trois semaines, sans préciser la nature de la blessure.

De plus, il croit que l'absence de Subban ne se prolongera pas au-delà de cet échéancier. En attendant, il ne veut pas en dire plus.



«Nous pensions qu'il allait revenir plus rapidement, mais parfois, c'est ce qui se produit avec les blessures. Il s'entraîne tous les jours, il est allé sur la glace, pas beaucoup. Mais je pense que l'échéancier sera bon. Je garde les doigts croisés. J'ai l'impression qu'il sera de retour à l'intérieur de cette période de deux ou trois semaines», a déclaré Poile



En attendant de pouvoir aider sa nouvelle équipe et ses nouveaux coéquipiers sur la patinoire, Subban contribue à hausser la popularité d'un sport qui, au Tennessee, est voué à toujours se classer, au mieux, au deuxième rang derrière le football, et plus particulièrement celui de la NCAA.

Et il semble que ça fonctionne.



«Absolument! Tous les jours!, a avancé Poile. Il a le don d'attirer l'attention. Il fait beaucoup de choses sur la patinoire et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu ses services. Il est évidemment l'un des meilleurs patineurs, et il est capable de vous faire bondir de votre siège. Et si je suis un client qui doit verser de l'argent, c'est ce que je veux voir.



«À l'extérieur de la patinoire, je pense qu'il est un homme très spécial. Dans une ville comme Nashville, où nous tentons de vendre le hockey tous les jours, la visibilité de nos joueurs dans la communauté est d'une grande importance. Et il fait beaucoup de choses dont on parle. Je crois que c'est vraiment sincère et nous sommes à l'unisson avec les gestes qu'il pose. P.K. a une présence incroyable, tous les jours.»