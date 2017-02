Pominville et Niederreiter mènent le Wild à la victoire

WINNIPEG - Jason Pominville et Nino Niederreiter ont marqué deux buts chacun et ils ont été les piliers d'une victoire de 4-2 du Wild du Minnesota face aux Jets de Winnipeg mardi soir.

Pominville a aussi participé aux deux buts de Niederreiter tandis que Charlie Coyle a récolté trois mentions d'aide.



Le deuxième but de Niederreiter a été marqué dans un filet désert.



Le gardien Devan Dubnyk a effectué 38 arrêts pour le Wild (35-12-5) qui domine le classement de l'Association de l'Ouest.



Les joueurs de Bruce Boudreau ont complété un séjour de quatre matchs à l'étranger avec un dossier de trois gains et un revers.



Pour les Jets (25-27-4), Joel Armia a touché la cible et a récolté une aide sur le 15e but de la saison de Bryan Little.



Connor Hellebuyck a bloqué 10 tirs en relève à Ondrej Pavelec, qui a dû laisser sa place après six minutes de jeu en deuxième période, en raison d'une blessure au bas du corps.



Les Jets ont par ailleurs tenu Mikael Granlund en échec et ont mis fin à sa séquence de 12 matchs avec au moins un point. Il s'agit d'un record d'équipe et de la plus longue série du genre dans la LNH cette saison.

Bonne et mauvaise nouvelles

Avant le match, les Jets avaient une bonne nouvelle à annoncer puisque l'attaquant Drew Stafford a reçu le feu vert pour revenir au jeu.

Les nouvelles étaient moins encourageantes dans le cas du défenseur Tyler Myers, qui sera absent pendant encore six à huit semaines puisqu'il a dû être opéré pour soigner une blessure au bas du corps.

Stafford, qui a raté six matchs en raison d'une blessure au bas du corps, a affronté le Wild.

Pour sa part, Myers est passé sous le bistouri lundi. Cette opération n'avait pas de lien avec les opérations à la hanche et au genou qu'il a subies pendant la saison morte. Le défenseur format géant a disputé seulement 11 rencontres cette saison.



Les Jets ont aussi rétrogradé l'attaquant Brandon Tanev au sein du Moose du Manitoba, leur club-école de la Ligue américaine.