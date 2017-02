«Pour marquer des buts contre nous, ils devront les mériter» - Claude Julien

Écoutez le reportage :

(98,5 Sports) - C'était le premier entraînement dirigé par le nouvel entraîneur des Canadiens de Montréal vendredi après-midi au Complexe sportif Bell à Bossard.

Pour Claude Julien c’était aussi l’occasion de renouer plus formellement avec la meute médiatique montréalaise qui scrute à la loupe les faits et gestes de l’équipe de hockey montréalaise.

Comme il l’a expliqué en réponse à une question de Martin McGuire, c’était une journée très spéciale pour lui étant donné le contexte avec lequel il se retrouve de nouveau à la barre de l’équipe qui lui avait sonné sa première chance dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Jamais je n’ai vécu une situation où j’ai trouvé ça difficile et quelques jours plus tard, vivre une situation qui est extrêmement excitante, a raconté Claude Julien. J’ai vécu les deux émotions dans un temps très court. Là j’ai la chance de diriger une équipe dans une ville de hockey incroyable.»

Julien estime qu’il a beaucoup gagné en expérience depuis son premier mandat derrière le banc du Tricolore.

«Y a eu des hauts et de bas, a-t-il dit. On le dit souvent l’expérience ne s’achète pas. Onze ans d’expérience depuis que je suis parti de Montréal, j’ai beaucoup de vécu. Il y a beaucoup de situations que je peux gérer mieux qu’il y a onze ans.»

Au contraire de Carey Price qui a dit que c’était comme le début d’une nouvelle saison, Julien préfère décrire la situation comme un nouveau départ.

«J’ai hâte de diriger mon premier match demain, a-t-il avoué. En ce qui concerne l’équipe on a fait quelques petites choses différentes aujourd’hui. Il ne s’agit pas de tout chambarder, on va faire des petits ajustements en temps et lieu. Je veux de l’énergie demain, je veux de l’enthousiasme, un bon effort.»

Après le dernier match dirigé par Michel Therrien, le gardien Carey Price avait déclaré que l’équipe avait perdu son identité. Claude Julien a décrit le type d’identité qu’il souhaitait pour son équipe.

«Je veux qu’on soit une équipe difficile à affronter, a-t-il dit. Ça ne veut pas dire qu’il faut écraser tous les joueurs adverses dans la rampe ou être bagarreur. Je veux une équipe compétitive, une équipe qui rend les choses difficiles pour l’adversaire, au point de les frustrer; pour marquer des buts contre nous, ils devront les mériter.»

Julien n’a pas voulu élaborer sur les discussions qu’il a eues avec les leaders de son équipe, estimant que cela devait demeurer à l’interne. Par contre il a été on ne peut plus clair sur sa vision de ce que doit être une équipe de hockey

«Il faut jouer les uns pour les autres, a-t-il dit. Je ne suis pas un bon entraîneur sans de bons joueurs et les joueurs ne sont pas des bons joueurs sans un bon entraîneur. On prend tous la responsabilité de donner le meilleur de soi et de prendre les responsabilités qui viennent avec notre travail. Je fais partie de l’équipe et j’ai voulu partager ça avec les joueurs.»

Lorsqu’il a été question des modifications apportées aux trios en attaque, comme le retour d’Alex Galchenyuk au centre de Max Paioretty et Alexander Radulov, Julien a précisé que rien n’était coulé dans le béton, entre autres choses parce que son arrivée s’était faite assez subitement.

«Il y a des choses que je veux voir, ce qui ne veut pas dire que ça va rester de la même façon, a précisé l’entraîneur. On va certainement donner la chance au coureur, ce n’est pas seulement Galchenuyk, c’est tout à le monde de faire leurs preuves. Ils ont de nouvelles opportunités avec un nouvel entraîneur. Les décisions que je vais prendre ne seront pas pour l’individu, mais toujours pour l’équipe en premier.»