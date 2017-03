«Pourri... J'ai très mal joué» - Danault

Les commentaires de Phillip Danault

(98,5 Sports) - « Ben... Pourri. J'ai mal joué. J'ai très mal joué. Mais écoute, ça arrive. On va se relever les manches et au prochain match, ça va bien aller.»

C’est ainsi que l’attaquant Phillip Danault a qualifié sa performance contre les Hurricanes de la Caroline. À sa décharge, il n'était pas le seul qui n'était pas à son mieux.

Interrogé sur les problèmes du Canadien à l'attaque, Danault a parlé d'un jeu d'ensemble déficient. Il a dénoncé le fait que l'équipe a joué sans motivation. Avec les séries éliminatoires qui approchent, le Tricolore joue avec le feu, a-t-il laissé sous-entendre.



« Ça commence avec la défensive. Il faut que tout le monde revienne en échec-arrière ensemble. Et il faut trouver la motivation pour jouer pendant 60 minutes lors de tous nos matchs. Jouer de cette façon en séries éliminatoires, ça ne marchera pas ».



Après les revers aux mains des Red Wings de Detroit et face aux Hurricanes, le Canadien a gaspillé ses deux solides prestations contre les Sénateurs d'Ottawa.



« On gaspille des points pas à cause de la fin de semaine, mais de la façon qu'on joue, a rétorqué l'entraîneur Claude Julien. On va perdre des matchs, ça fait partie du hockey. Mais tu analyses ton équipe de la façon que tu les perds. Il y a des soirs où tu joues assez bien, mais l'autre équipe a eu la chance de son côté.



«Ce soir, ce n'est pas le cas. Je ne regarde pas la fin de semaine, je regarde le match de ce soir et on a besoin d'être beaucoup mieux que nous l'avons été, dans les petits détails, les mises en jeu. Ils étaient sur la rondelle en premier. Tous les éléments nécessaires pour gagner passent par un bon 'focus', et ce soir, on n'avait pas un bon 'focus'.»

(Avec La Presse canadienne)