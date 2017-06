Predators 0 - Penguins 3, 1er entracte

On en parle en ondes : Cinquième match de la série Predators-Penguins. (5:16) Publié le jeudi 08 juin 2017 dans Avec Mario Langlois

PITTSBURGH - Les Penguins de Pittsburgh font de nouveau confiance au gardien Matt Murray pour le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley. P.K. Subban absent de l'entraînement mercredi est dans la formation des Predators.

1re période

Pittsburgh ne perd pas de temps alors que Justin Schultz (4e), avec l'aide de Sidney Crosby et Patric Hornqvist ouvre la marque avec seulement 1:31 de jouer. Un peu plus de 5 minutes plus tard, Bryan Rust(7e) sur des passes de Chris Kunitz et de Trevor Dailey porte la marque 2-0 pour les Penguins.

Alors qu'on joue à 4 contre 4, suite à ds pénalités mineures à Sidney Crosby et P.K. Subban pour accrochage, Evgeni Malkin (10e) profite d'une passe parfaite de Phil Kessel pour tirer dans le haut du filet. La rondelle touche la mitaine de Rinne, mais il ne peut la capter. 3-0 Penguins

Avant-Match

L'entraîneur-chef Mike Sullivan a confirmé son choix à la suite d'un entraînement optionnel des siens, jeudi.



Murray a alloué huit buts en 58 lancers pour un taux d'efficacité de ,862 au cours des rencontres no 3 et 4, remportées par les Predators de Nashville, qui ont ainsi pu égaler la série 2-2.



Le gardien de 23 ans avait été très efficace dans la deuxième rencontre, stoppant 37 des 38 lancers dirigés contre lui et a fait du bon travail depuis qu'il est venu en relève à Marc-André Fleury en finale de l'Est.



Celui qui a guidé les Penguins à la conquête de la coupe Stanley l'an dernier affiche un taux d'efficacité de ,925 en séries en carrière.