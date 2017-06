Predators: le mystère persiste quant à l'état de santé de Ryan Ellis

NASHVILLE - L'état de santé du défenseur Ryan Ellis, des Predators de Nashville, reste un mystère à l'approche du sixième match de la finale de la coupe Stanley, dimanche soir.

Ellis n'a pas pris part à l'entraînement de samedi, mais la séance était optionnelle et les absents étaient nombreux.



Il a raté la majorité des 40 dernières minutes jeudi soir, quand les Penguins de Pittsburgh ont gagné 6-0 pour ainsi prendre les commandes de la série, 3-2.



Roman Josi a dit que son partenaire de la ligne bleue est un rouage clé de la défense pour Nashville, avec cinq buts et 13 points lors des présentes séries.



Ellis a notamment inscrit au moins un point dans sept matches d'affilée, lors des première et deuxième rondes.



Les Penguins sont en quête d'une deuxième coupe Stanley de suite, qui serait leur cinquième au total. Ils se sont entraînés à Pittsburgh avant de s'envoler pour le Tennessee.



Le centre Nick Bonino ne s'entraînait pas. Il a raté les trois derniers matches à cause d'une blessure au pied gauche.