Premier entraînement pour Claude Julien: Galchenyuk avec Pacioretty et Radulov

(98,5 Sports) - À la suite d'une pause de quatre jours, les joueurs des Canadiens ont repris le collier vendredi après-midi lors d'une séance d'entraînement au complexe sportif de Brossard. Claude Julien, qui commence officiellement son deuxième règne à la barre de la formation, était d'ailleurs sur la patinoire.

Un peu après 16h, tous les joueurs ont participé à cet entraînement d'environ 45 minutes, considéré comme étant relativement intense apr notre journaliste Martin McGuire.

Les hommes de Julien se sont livrés à différents exercices de rythme (1 contre 1, 2 contre 2), de sortie de zone, puis de couverture en zone défensive (notamment autour du filet).

Pour l'occasion, Alex Galchenyuk a retrouvé le poste de centre numéro un. Il évoluait aux côtés du capitaine Max Pacioretty et d'Alexander Radulov.

Paul Byron, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher formaient le second trio. Artturi Lehkonen, Phillip Danault et Andrew Shaw composaient la troisième ligne tandis que Sven Andrighetto, Torrey Mitchell et Brian Flynn évoluaient sur la quatrième unité.

David Desharnais n'était attitré à aucun trio spécifique. Il a alterné avec Danault sur le trosième trio.

Quant à la brigade défensive, Alexei Emelin était jumelé à Shea Weber sur la première paire. Andrei Markov jouait avec Jeff Petry, tandis que Nathan Beaulieu était à la gauche de Nikita Nesterov.

Greg Pateryn s'est avéré être le septième défenseur.

À la fin de la séance, Claude Julien a réuni tous les joueurs afin de s'entretenir avec eux durant quelques minutes. Ensuite, ils a réuni six joueurs responsables des mises en jeu.

Le Tricolore affrontera demain les Jets de Winnipeg au Centre Bell, à 14h.

Le deuxième règne de Claude Julien commence

Claude Julien, embauché par le club mardi, dirigeait son premier entraînement à Montréal depuis janvier 2006.

Notons que Julien a déjà dirigé Andrei Markov et Tomas Plekanec.

En conférence de presse mercredi, le Franco-Ontarien avait fait savoir qu'il allait procéder à quelques petits changements au sein de sa formation.

Un 998e match

Julien, qui aura la chance de diriger son 998e match en carrière samedi face aux Jets, a rencontré son nouveau patron, Marc Bergevin, dans un restaurant de la métropole hier soir.

Onze ans se sont écoulés depuis qu'il a dirigé son dernier match à Montréal, mais il a pu constater que la passion des partisans est toujours aussi intense.

