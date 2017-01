Premier tour du chapeau de Colton Sissons dans la victoire des Predators

TAMPA, Fla. - Colton Sissons a mis fin à une disette de 12 parties sans but en inscrivant son premier tour du chapeau en carrière dans la LNH et les Predators de Nashville ont écrasé le Lightning de Tampa Bay 6-1, jeudi soir.

Pekka Rinne a été très efficace devant la cage des Predators, réalisant 27 arrêts.



Le Lightning a retiré son gardien en faveur d'un autre joueur alors qu'il restait sept minutes à jouer en troisième période. Sissons a marqué son deuxième but de la rencontre, une minute plus tard, avant de compléter son tour du chapeau à trois minutes de la fin du match. Il n'avait inscrit que deux buts cette saison et sept en 78 parties en carrière dans le circuit Bettman.



Mike Fisher, Filip Forsberg et Ryan Ellis ont aussi trouvé le fond du filet pour les Predators. Rinne a porté sa fiche à 7-0-1 en carrière contre le Lightning.



Tyler Johnson a été l'unique marqueur du Lightning, qui a montré un dossier de 2-2-1 lors de leur séjour de cinq matchs à domicile. Andrei Vasilevskiy a stoppé 13 tirs.