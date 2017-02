Première victoire pour Mike Yeo

SAINT-LOUIS - Paul Stastny a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions, aidant les Blues de St. Louis à vaincre les Maple Leafs de Toronto 5-1, jeudi soir.

Une journée après avoir pris les rênes de l'équipe, à la suite du congédiement de Ken Hitchcock, Mike Yeo a remporté un premier match à la barre des Blues.



Jake Allen a pour sa part stoppé 26 tirs pour signer une première victoire en plus d'un mois. Vladimir Tarasenko, Alexander Steen et Colton Parayko ont aussi marqué pour les Blues, qui avaient perdu cinq de leurs six dernières parties.



Mitchell Marner a été l'unique buteur des Maple Leafs, qui montre maintenant un dossier de 1-3 lors de leur voyage de six matchs à l'étranger.

En anglais, le point de presse de Mike Yeo: