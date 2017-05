Premiers faux-pas de Rinne (vidéo)

ANAHEIM, Californie - Le gardien des Predators de Nashville, Pekka Rinne, véritable métronome depuis le début des matchs éliminatoires, a connu un premier match en dents de scie, hier à Anaheim, permettant aux Ducks de prendre la route de Nashville à égalité 1-1 dans la finale de l'ouest.

Les coéquipiers de Rinne avaient pourtant donné le ton au duel en s'emparant de l'avance de 2-0.

Le portier a entre autres ouvert le porte à Nick Ritchie, auteur du but victorieux en fin de deuxième période.

«Ils ont eu le contrôle de la cadence du jeu et ont conservé la rondelle un peu plus longtemps que nous en deuxième période, et évidemment, ils ont utilisé leurs mains à bon escient, a analysé Rinne. Par contre, nous nous sommes battus jusqu'à la toute fin de la rencontre. Évidemment, je suis déçu de mes performances lors du deuxième engagement.»

Faits saillants:

La série est maintenant égale 1-1 et elle se poursuivra mardi soir, au Bridgestone Arena de Nashville.