Price, Bobrovsky et Holtby finalistes pour le Vézina

NEW YORK - Carey Price, du Canadien de Montréal, est parmi les finalistes pour l'obtention du trophée Vézina, remis au gardien par excellence dans la LNH.

Les autres sont Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, et Braden Holtby, des Capitals de Washington.

Les directeurs généraux de la ligue ont tenu un scrutin au terme de la saison régulière. Les trois finalistes sont ceux qui ont obtenu le plus de votes.

Le gagnant sera dévoilé lors du gala de la LNH au T-Mobile Arena de Las Vegas, le 21 juin.

Price a fini à égalité au cinquième rang de la ligue avec 37 gains, en 62 départs. Il s'est classé au même point pour la moyenne, avec 2,23.

Price est devenu le tout premier gardien à remporter chacune de ses 10 premières sorties d'une saison. Il a conclu la saison avec 270 gains.

Dans l'histoire du Canadien, il n'est devancé pour les victoires que par Jacques Plante (314) et Patrick Roy (289).

L'athète de 29 ans a obtenu le Vézina au terme de la saison 2014-15.

Bobrovsky a mené la LNH avec une moyenne de 2,06, aidant les Jackets à connaître la meilleure saison de leur histoire.

Holtby a mis la main sur ce trophée l'an dernier. En 2016-17, lui et Cam Talbot ont dominé avec 42 gains, mais nul n'a fait mieux que les neuf jeux blancs du gardien des Caps.

