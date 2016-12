Price contre Dubnyk: duel de gardiens à prévoir

Les détails avec Martin McGuire

(98,5 Sports) - Carey Price et le Canadien reçoivent la visite de Devan Dubnyk et du Wild du Minnesota, jeudi soir, au Centre Bell.

L'affrontement Canadien-Wild sera diffusé sur une station Cogeco dès 19 heures avec l'émission d'avant-match

Le Wild est l'une des équipes de l'heure dans le circuit Bettman. La formation de Bruce Boudreau s'amène à Montréal avec une séquence de huit victoires.

Devan Dubnyk est toujours aussi dominant. L'homme masqué du Wild montre un dossier de 16-6-3, une moyenne de 1,55 et un taux d'arrêts de 94,8% depuis le début de la saison. Il a également réalisé cinq jeux blancs.

«Je ne suis pas surpris qu'il connaisse autant de succès, a fait savoir Jeff Petry, qui l'a côtoyé avec les Oilers. J'ai toujours su qu'il avait les habiletés. À Edmonton, on ne l'a pas toujours bien épaulé. Il joue très bien.»

Le Canadien tentera pour sa part d'aligner une troisième victoire. C'est Carey Price qui sera devant le filet, il s'agit de son 25e départ cette saison. Le gardien montre un dossier de 4-3-0 face au Wild en carrière.

Avec deux gardiens aussi performants et deux défensives aussi étanches, il serait surprenant qu'on assiste à un festival de buts.

Les preneurs aux livres offrent un total potentiel de buta à 5 pour ce match disputé entre deux équipes normalement fiables défensivement. Le Canadien a accordé 70 buts cette saison tandis que le Wild n’en a donné que 60.

«Notre entraineur Bruce Boudreau nous en a parlé ce matin, a expliqué Jason Pominville. Nous sommes deux équipes très similaires et je suis certain que c’est un défi de plus pour les gardiens Carey Price et Devan Dubnyk.»

Comme ce fut le cas contre les Ducks, le Tricolore devra se débrouiller sans Andrei Markov. La blessure du général russe ne serait pas si sérieuse, mais il ratera néanmoins un deuxième match consécutif.

Alexei Emelin ratera lui aussi le match contre le Wild. Le Russe et sa femme attendent l'arrivée de leur troisième enfant.

C'est pour cette raison que le Canadien a rappelé Joel Hanley du club-école. Sven Andrighetto a été cédé.

Andrew Shaw n'est toujours pas rétabli de sa commotion cérébrale.

