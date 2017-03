Price devant le filet samedi...«On verra» pour dimanche

BROSSARD, Qc - Claude Julien a annoncé que Carey Price sera envoyé dans la mêlée en prévision du premier match de la série aller-retour contre les Sénateurs d'Ottawa, samedi. Mais l'entraîneur-chef ne s'est pas commis en vue de l'affrontement de dimanche au Centre Bell.

Lors de son point de presse, à l'issue de la séance d'entraînement de son équipe au Complexe sportif Bell à Brossard, l'entraîneur-chef du Canadien s'est contenté de dire qu'il prendra une décision samedi soir un vue du duel dominical.

«Carey Price jouera demain et on verra après pour dimanche» / "Carey Price will play tomorrow, and then we'll see about Sunday." - C. Julien — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 17 mars 2017

Price, qui n'a pas rencontré les journalistes puisqu'il a rapidement quitté le site d'entraînement, a amorcé deux rencontres de suite en une seule occasion cette saison.



Le 16 décembre, Michel Therrien lui avait confié le mandat de stopper les Sharks de San Jose au Centre Bell, avant de le retirer du match tôt en deuxième période après le quatrième but des visiteurs. En retraitant au banc des joueurs, Price avait jeté un long regard en direction de Therrien.



Mais ce dernier a fait confiance à Price le lendemain soir à Washington, un match que le Canadien a gagné 2-1.

Beaulieu pas content

Par ailleurs, Julien n'a pas voulu dire si Nathan Beaulieu serait de retour dans la formation samedi, lui qui a été laissé de côté lors de la rencontre de mardi contre les Blackhawks de Chicago.



Interrogé à ce sujet, Beaulieu a admis qu'il avait très mal accepté la décision de son entraîneur-chef.

«J'étais en beau fusil», a déclaré Le no 28.



Si Beaulieu retrouve sa place, Alexei Emelin pourrait écoper. Le défenseur russe a connu une rencontre très difficile contre les Blackhawks, de mauvaises décisions de sa part ayant directement mené à trois des quatre buts des rivaux.



Incidemment, Emelin était de retour à l'entraînement vendredi, tout comme Alexander Radulov. Les deux joueurs avaient raté celle de jeudi après avoir été affaiblis par un virus.



À l'entraînement, Radulov a patiné aux côtés du capitaine Max Pacioretty et du centre Alex Galchenyuk.



Après s'être soumis à une journée de traitement, Brendan Gallagher était également de retour, et évoluait à l'aile droite avec Paul Byron et Tomas Plekanec.



Selon la composition des trios à l'entraînement, Phillip Danault pivotait une unité complétée par Artturi Lehkonen et Andrew Shaw, tandis que Dwight King et Andreas Martinsen ont alterné sur le flanc gauche auprès du centre Steve Ott et de Torrey Mitchell.



Toujours blessés, l'attaquant Brian Flynn (haut du corps) et le défenseur Nikita Nesterov (bas du corps) n'étaient pas de la partie.



À la veille du duel de samedi dans la capitale canadienne, le Tricolore totalise 86 points en 70 rencontres, un de plus que la troupe de Guy Boucher. Celle-ci a joué un match de moins.



Le Canadien et les Sénateurs disputeront un troisième match en huit jours, le samedi 25 mars, au Centre Bell.