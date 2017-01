Price sera un des capitaines au match des Étoiles

NEW YORK - Carey Price a été nommé le capitaine de la section Atlantique en prévision du match des Étoiles de la LNH qui sera présenté à Los Angeles, plus tard ce mois-ci.

Price, qui est âgé de 29 ans, participera à son cinquième match des Étoiles, et son premier depuis l'adoption d'un nouveau format à trois contre trois.



Le joueur originaire d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, présentait avant la rencontre de mardi soir une fiche de 18-5-4, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un pourcentage d'arrêts de 93,0 pour cent en 27 matchs cette saison.



Son ex-coéquipier P.K. Subban, qui a été échangé aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber l'été dernier, sera pour sa part le capitaine de la section Centrale.

Subban est présentement ennuyé par une blessure qui doit être réévaluée d'ici deux à trois semaines par les médecins des Predators.



L'attaquant des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, et celui des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, porteront le 'C' pour les sections Pacifique et Métropolitaine.



Les quatre joueurs ont remporté le scrutin populaire dans leur section respective, a précisé la LNH dans un communiqué émis mardi.



Le week-end du match des Étoiles de la LNH se déroulera du 27 au 29 janvier au Staples Center de Los Angeles.