(98,5 Sports) - À la suite de l'annonce de la LNH indiquant qu'elle ne participera pas aux prochains jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, les réactions ont été nombreuses.

Lundi, la LNH a annoncé qu'elle ne participerait pas aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018.

Selon le descripteur des matchs du Canadien de Montréal, Martin McGuire, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, pourrait bien utiliser cette annonce pour relancer les négociations entre son organistion et le Comité international olympique (CIO).

«C'est un dossier très complexe, a dit Martin McGuire en entrevue avec Paul Houde. Il y a à peine deux semaines, Donald Fehr disait que ça deviendra probablement une décision d'équipe. En attendant, c'est probablement une très grosse carte de bluff de la part de Gary Bettman parce qu'il y a encore du temps dans ce dossier. D'annoncer ça aujourd'hui, c'est très stratégique. On rappelle que Gary Bettman veut des compensations financières. Il veut qu'aux Olympiques, on puisse promouvoir le produit de la LNH. Et ça, c'est une porte que ne veut pas ouvrir le CIO parce que si on le fait pour la Ligue nationale, il faudra le faire pour l'ATP, la PGA, la LPGA, la NBA et tous les professionnels qui vont aux JO.»

Martin McGuire indique que la LNH et le CIO s'étaient entendus sur les compensations financières liées au frais de déplacement et les frais d'assurance.

«Ce qui reste, c'est que les propriétaires de la Ligue ne veulent pas voir leur coffre se vider pendant ces trois semaines. Ils veulent des compensations. Et ce que Gary Bettman avait trouvé pour son groupe de propriétaires dissidents, c'était la possibilité d'avoir de la visibilité pour la Ligue pendant les JO. Mais le CIO s'est objecté.»

Le descripteur du 98,5 Sports estime toutefois que le CIO risque d'accepter les conditions mises en place par la LNH puisque la situation du mouvement olympique n'est pas facile par les temps qui courent alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des villes organisatrices.

«Après le CIO va être obligé de partager son gâteau avec les fédérations et les circuits de sport professionnel s'il veut avoir les pros à leurs jeux olympiques, que ce soit ceux d'hiver ou d'été.»

