Prolongation de 6 ans et 27 millions $ pour Shayne Gostibehere des Flyers

PHILADELPHIE - Les Flyers de Philadelphie ont fait signer une prolongation de contrat de six ans, d'une valeur de 27 millions $, au défenseur Shayne Gostibehere.

Âgé de 24 ans, Gostisbehere a marqué sept buts et amassé 39 points en 76 matchs la saison dernière, un rendement inférieur à celui de la campagne précédente, son année recrue, lors de laquelle il avait totalisé 17 buts et 46 points en 64 rencontres.



En 2015-2016, il avait notamment inscrit quatre buts en prolongation, devenant le premier joueur recrue à réaliser pareil tour de force dans l'histoire de la LNH. Il avait aussi connu une séquence de 15 matchs avec au moins un point en janvier et février 2016.



Le défenseur des Flyers avait d'ailleurs terminé au deuxième rang dans la course au trophée Calder, derrière Artemi Panarin, des Blackhawks de Chicago.