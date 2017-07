Prolongation de contrat pour Zach Hyman

TORONTO - L'attaquant Zach Hyman a accepté une prolongation de contrat de quatre ans d'une valeur annuelle moyenne de 2,25 millions $ des Maple Leafs de Toronto, mercredi.

Hyman empochera deux millions $ en 2017-2018 et 2018-2019, puis 2,5 millions $ en 2019-2020 et 2020-2021.



Le hockeyeur âgé de 25 ans aurait pu devenir joueur autonome sans compensation à l'issue de la saison 2018-2019.



Il a marqué 10 buts et récolté 18 mentions d'aide en 82 matchs de saison régulière, avant d'ajouter un but et trois assistances à sa fiche en six matchs éliminatoires.



En 98 matchs de saison régulière dans la LNH, Hyman a inscrit 14 buts et a amassé 20 mentions d'assistance.



Avant de faire le saut dans la LNH, Hyman a joué pendant une saison avec le club-école des Maple Leafs, les Marlies de Toronto, et quatre ans à l'Université du Michigan.



Il avait été acquis des Panthers de la Floride dans un échange effectué en juin 2015. Les Panthers l'avaient sélectionné en cinquième ronde, 123e au total au repêchage de la LNH en 2010.