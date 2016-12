Puempel inscrit un premier tour du chapeau en carrière

GLENDALE, Ariz. - Matt Puempel a inscrit un premier tour du chapeau en carrière dans la LNH et les Rangers de New York ont évité un effondrement pour finalement défaire les Coyotes de l'Arizona 6-3, jeudi.

Puempel a marqué deux de ses trois buts en avantage numérique dans les derniers instants de la troisième période.



Les Rangers s'étaient donné une avance de 3-1 après 20 minutes de jeu, mais les Coyotes sont venus de l'arrière et ils ont créé l'égalité grâce à Tobias Rieder, à 7:32 du troisième vingt. Puempel a ensuite redonné les devants pour de bon aux siens à 5:20.



Seulement 10 secondes après que J.T. Miller eut porté le pointage à 5-3, Puempel a complété son tour du chapeau en redirigeant dans le filet une passe de Brandon Pirri.



Nick Holden a également fait bouger les cordages en avantage numérique tandis que Chris Kreider a inscrit un but à forces égales pour les Rangers. Antti Raanta a effectué 18 arrêts.



Christian Dvorak et Anthony Duclair ont aidé les Coyotes à venir de l'arrière, mais ce fut insuffisant. Mike Smith a cédé cinq fois sur 31 lancers.