Quatre revers d'affilée des Capitals (vidéo)

Alex Gallardo / The Associated Press

ANAHEIM, Californie - Corey Perry a amassé deux buts et une aide, Ryan Getzlaf a ajouté un but et deux mentions d'assistance et les Ducks d'Anaheim ont défait les Capitals de Washington 5-2, dimanche soir.

Les Capitals, qui trônent au sommet du classement général de la LNH, ont encaissé une quatrième défaite consécutive.



Ryan Kesler a lui aussi obtenu un but et deux mentions d'aide pour les Ducks, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs pour dépasser les Flames de Calgary au deuxième rang de la section Pacifique. Rickard Rakell a inscrit son 29e filet de la campagne et Jonathan Bernier a réalisé 25 arrêts.



John Carlson et Marcus Johansson ont enfilé l'aiguille pour les Capitals, qui connaissent leur pire séquence de la saison. Les Penguins pourraient d'ailleurs les dépasser au sommet de la section Métropolitaine en battant les Flames, lundi.

Faits saillants:

Alex Ovechkin n'a pas fait bouger les cordages pour une dixième partie de suite. Il s'agit de sa plus longue disette en carrière. Le capitaine des Capitals a pris part à 907 matchs dans la LNH, en 12 saisons.