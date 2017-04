Quatrième revers d'affilée pour les Sénateurs

WINNIPEG - Mathieu Perreault a inscrit le but victorieux et a aidé les Jets de Winnipeg à enfiler une quatrième victoire consécutive en l'emportant 4-2 face aux Sénateurs d'Ottawa.

Blake Wheeler, Adam Lowry et Nikolaj Ehlers, dans un filet désert, ont également trouvé le fond du filet du côté des Jets. Bryan Little a récolté deux mentions d'assistance.



Les Sénateurs ont subi un quatrième revers consécutif et poursuivent leur dégringolade au classement. Ils sont maintenant à égalité avec les Maple Leafs de Toronto au deuxième rang de la section Atlantique, avec une récolte de 91 points. Les deux équipes doivent encore disputer cinq matchs avant la fin de la saison régulière.



Mike Hoffman a marqué ses 24e et 25e buts de la saison pour les Sénateurs.



Connor Hellebuyck a réalisé 28 arrêts pour les Jets (37-35-7). De l'autre côté, Michael Condon a repoussé 23 rondelles pour les Sénateurs (41-27-9), qui disputaient le quatrième match de leur périple à l'étranger.