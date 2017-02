Quatrième revers de suite pour les Jets

WINNIPEG - Brayden Point, Ondrej Palat et Victor Hedman ont tous les trois obtenu un but et une mention d'aide, propulsant le Lightning de Tampa Bay vers un gain de 4-1 contre les Jets de Winnipeg, samedi.

Brian Boyle a aussi enfilé l'aiguille pour le Lightning, qui a amassé un point au cours de ses quatre dernières parties (3-0-1). Ben Bishop a repoussé 32 rondelles pour inscrire une 14e victoire à sa fiche cette saison.



Le défenseur Jacob Trouba a fait bouger les cordages pour une cinquième fois, permettant aux Jets de réduire l'écart à 3-1 en troisième période, mais Hedman a fermé les livres dans un filet désert.



Connor Hellebuyck a stoppé 26 des 29 lancers dirigés vers lui et les Jets ont subi un quatrième revers consécutif.