Quatrième victoire de suite des Predators

NEW YORK - Viktor Arvidsson a marqué tôt en deuxième période, Jusse Saros a bloqué 24 tirs et les Predators de Nashville ont battu les Islanders de New York 3-1, lundi soir.

Il s'agissait d'une quatrième victoire consécutive pour les Predators.



Kevin Fiala et Ryan Johansen ont également trouvé le fond du filet pour la troupe de Peter Laviolette, qui a remporté sept de ses huit dernières rencontres et qui demeure au troisième rang de la section Centrale.



Josh Bailey a marqué et Thomas Greiss a effectué 28 arrêts pour les Islanders, qui sont deux points derrière les Bruins de Boston en vue d'obtenir la dernière place donnant accès aux séries éliminatoiires de l'Association de l'Est.

Les hommes de Doug Weight se sont inclinés à six reprises au cours de leurs neuf derniers matchs (3-5-1) et affichent un dossier de 0-4-1 lors de leurs cinq derniers affrontements à domicile.