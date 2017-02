Quick permet aux Kings de battre les Ducks 4-1

LOS ANGELES - Jonathan Quick a bloqué 32 rondelles à son retour au jeu, samedi, afin d'aider les Kings de Los Angeles à l'emporter 4-1 face aux Ducks d'Anaheim.

Tyler Toffoli a marqué deux des quatre buts des Kings, tous inscrits en troisième période.



Dustin Brown et Jeff Carter ont également déjoué Jonathan Bernier, permettant aux Kings d'amasser deux points importants dans leur quête pour l'obtention d'une place en séries dans l'Association de l'Ouest.



Quick s'est blessé à l'aine le 12 octobre, à San José. Il a raté 59 rencontres. L'Américain de 31 ans patinait avec les Kings depuis quelques semaines.



Il s'agissait d'une première victoire pour les Kings, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.



Andrew Cogliano a marqué l'unique but des Ducks, alors que Bernier a effectué 29 arrêts. Les Ducks entament leur semaine de congé ayant alterné les victoires et les défaites au cours de leurs neuf dernières rencontres.