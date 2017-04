Quiz sur la rivalité Canadien-Rangers

Carey Price et Chris Kreider (Photomontage Cogeco Média)

Carey Price et Chris Kreider (Photomontage Cogeco Média)

(98,5 Sports) - Pour la deuxième fois en seulement quatre saisons, le Canadien et les Rangers s'affronteront au premier tour des séries éliminatoires dans la LNH.

Voici un jeu-questionnaire sur la rivalité Canadien-Rangers depuis 2014.

1-Les Rangers de New York avaient battu le Canadien lors du dernier affrontement en séries entre les deux équipes. En combien de matchs?

A) En 5

B) En 6

C) En 7

2-Il y a seulement deux Norvégiens dans la LNH. Il y a Andreas Martinsen, qui évolue avec le Canadien. L’autre joue pour les Rangers de New York. Quel est son nom?

A) Michael Grabner

B) Jesper Fast

C) Mats Zuccarello

3-Quel joueur des Rangers avait blessé Carey Price durant les séries en 2014?

A) Rick Nash

B) Sean Avery

C) Chris Kreider

4-Quel gardien avait alors remplacé Carey Price devant le filet de l’équipe?

A) Dustin Tokarksi

B) Peter Budaj

C) Cristobal Huet

5-Lequel de ces joueurs n’a pas joué un seul match de séries pour les Rangers en 2014?

A) Dan Carcillo

B) Raphael Diaz

C) Antti Raanta

6-Défenseur repêché par le Canadien au 12e rang en 2007, j’ai été échangé en juin 2009 aux Rangers de New York en retour de plusieurs joueurs, dont Scott Gomez. Je porte toujours l’uniforme des Blueshirts. Les partisans du Canadien en ont fait des cauchemars pendant longtemps. Qui suis-je?

A) Ryan McDonagh

B) Marc Staal

C) Brady Skjei

7-Attaquant repêché par le Canadien au 22e rang en 2007, j’ai grandi en tant que partisan des Rangers. Je suis né au Connecticut, près de Manhattan, et j’ai assisté à de nombreux matchs au Madison Square Garden et je me souviens quelque peu de la conquête de la coupe des Rangers en 1994. Qui suis-je?

A) Andrew Conboy

B) Danny Kristo

C) Max Pacioretty

8-Âgé de 29 ans, ma carrière n’allait nulle part jusqu’à ce que les Rangers m’offrent un contrat de deux saisons l’été dernier. Cette année, pour la première fois depuis la saison 2011-2012, j’ai atteint le plateau des 20 buts. Qui suis-je?

A) Michael Grabner

B) Rick Nash

C) Mika Zibanejad

9-Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises en saison régulière. Combien de matchs le Canadien a-t-il remportés?

A) 3

B) 2

C) 0

10-Combien de buts Carey Price a-t-il accordés aux Rangers en 22 matchs de saison régulière (15-5-1) depuis le début de sa carrière?

A) 37 buts

B) 44 buts

C) 55 buts

Les réponses après l'image...





1-B)

2-C)

3-C)

4-A)

5-C)

6-A)

7-C)

8-A)

9-A)

10-A)