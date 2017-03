Raanta bat Tampa (vidéo)

TAMPA, Floride - Mika Zibanejad a réglé le débat à 3:56 en prolongation et Antti Raanta a fait 38 arrêts, lundi, alors que les Rangers de New York ont eu le dessus 1-0 contre le Lighting de Tampa Bay.

Zibanejad a déjoué Andrei Vasilevskiy en échappée. Raanta a blanchi l'adversaire pour la troisième fois de la saison.

Vasilevskiy a stoppé 33 tirs et le Lightning, 8-2-3 depuis 13 matches, s'est approché à deux points des Islanders dans la course à la dernière place disponible en séries, dans l'Est.



Les Rangers ont laissé filer trois avantages numériques; depuis 14 rencontres, ils ont marqué une seule fois en 36 occasions du genre.



Tampa Bay a été inefficace en six avantages numériques - surprenant, car la brigade amorçait le match au troisième rang de la LNH à ce chapitre.



Nikita Kucherov a vu sa série de matches avec au moins un point s'arrêter à six matches (sept buts et 14 points).