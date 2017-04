Radulov donne la victoire aux Canadiens en prolongation (vidéos)

On en parle en ondes : Montage du 2e affrontement Rangers de New York face au CH au Centre Bell (4:18) Publié le vendredi 14 avril 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

MONTRÉAL - Alexander Radulov a marqué à 18:34 de la première période de prolongation et le Canadien de Montréal a signé une victoire de 4-3 contre les Rangers de New York lors du deuxième match de la série quart de finale de l'Association de l'Est vendredi soir au Centre Bell.

Du coup, les hommes de Claude Julien ont égalé la série à une partie de chaque côté avant de prendre la direction du Madison Square Garden, où seront présentées les troisième et quatrième rencontres, dimanche et mardi.

Le cinquième rendez-vous entre ces deux équipes aura lieu jeudi prochain, au Centre Bell.

Radulov a mis fin à un match palpitant en poussant derrière Henrik Lundqvist une rondelle qui était demeurée dans le demi-cercle du gardien des Rangers. Plus tôt dans la période, Shea Weber avait vu son violent tir frapper le poteau à la gauche de Lundqvist. Ce dernier a ensuite frustré Phillip Danault, avec 8:08 à jouer.

Tomas Plekanec, avec 17,3 secondes à jouer à la troisième période, avait forcé la prolongation, aidé de Radulov. Jeff Petry et Paul Byron, tous deux en première période, ont marqué les autres filets du Canadien, qui a terminé le match avec 58 tirs vers Lundqvist.

Les marqueurs des Rangers ont été Michael Grabner, en première période, Rick Nash et Mats Zuccarello, ces derniers dans un intervalle de moins de cinq minutes au deuxième vingt. Les Rangers ont dirigé 38 tirs vers Carey Price. Ce dernier a réalisé son meilleur arrêt du match contre Jimmy Vesey avec un peu plus de quatre minutes à faire à la période additionnelle.

Le trio de Plekanec s'impose

L'entraîneur-chef Claude Julien avait décidé de faire appel au même groupe de joueurs que mercredi, malgré la défaite par blanchissage, et ceux-ci ont en général bien répondu. Ce fut particulièrement le cas du trio de Plekanec, Byron et Brendan Gallagher, qui a contribué aux deux premiers buts du Canadien dans la série... même s'il n'était plus sur la patinoire lors du premier.

L'honneur de briser la glace contre Lundqvist est allé à Petry, qui a du même coup mis fin à une séquence de 126 minutes et neuf secondes lors desquelles le gardien suédois avait blanchi le Canadien en rencontres des séries, soit depuis la deuxième période du cinquième match de la finale de l'Association Est en 2014.

Petry, pour qui il s'agissait d'un premier but depuis le 23 décembre, a été avantagé par le fait que Lundqvist avait perdu son bâton à la suite d'un contact avec Gallagher plusieurs secondes auparavant.

Gallagher et ses coéquipiers de trio étaient de retour au banc et avaient été remplacés par Danault, Radulov et Max Pacioretty, et Lundqvist n'avait toujours pas de bâton lorsque Petry a fait bouger les cordages à 4:05.

Byron, Gallagher et Plekanec ont uni leurs efforts pour inscrire un deuxième but avant la fin du premier vingt, et deux minutes après le filet égalisateur de Grabner, lorsque Byron a déjoué Lundqvist d'un tir précis dans la partie supérieure droite.

Weber se fâche

Après une première période marquée par du jeu robuste — il s'est donné 53 mises en échec, dont 28 par les Rangers — les deux équipes ont maintenu le tempo au deuxième vingt, et les esprits se sont même échauffés pour la première fois en deux matchs.

Les hostilités ont commencé lorsque Steve Ott et Zuccarello se sont bousculés dans le coin gauche, derrière le filet de Price. Les huit autres joueurs se sont joints aux deux assaillants, et Weber a même jeté les gants contre J.T. Miller, pendant que Zuccarello se chamaillait avec Jordie Benn.

Le Canadien est sorti victorieux de cet échange, puisque Zuccarello a écopé une pénalité mineure additionnelle. Non seulement le Tricolore n'a pas su profiter de son avantage numérique, il a vu les Rangers égaler la marque une cinquantaine de secondes après la fin de la punition lorsque Nash a battu Price d'un tir des poignets dans la partie supérieure gauche du filet.

Puis à 14:47, les Rangers ont plongé le Centre Bell dans un certain désarroi quand Zuccarello a fait dévier derrière Price un tir de Brendan Smith, à l'aide de sa jambe droite.

Cette première avance dans le match, les Rangers sont parvenus à la protéger malgré les attaques répétées du Canadien en deuxième moitié de troisième période.

Avec un peu plus de trois minutes à jouer à la troisième période, Lundqvist s'est retrouvé une autre fois sans son bâton, mais cette fois-ci, il est parvenu à s'imposer devant Weber et Alex Galchenyuk.

Lundqvist a finalement cédé sur le 45e tir du Canadien, lorsque Plekanec a fait dévier une passe de Radulov alors que Price avait cédé sa place à un attaquant supplémentaire.

Le Tricolore est même venu près de prendre l'avance avec trois secondes à jouer quand Danault a raté la cible d'un tir de l'enclave.

Déroulement du match

1re période

04:05 : Jeff Petry reçoit la rondelle de Philipp Danault qui contournait le filet. Lundqvist venait de se débarrasser de son bâton brisé. Petry prend son temps et du haut du cercle de mise au jeu, sur le côté, droit il tire du poignet dans le haut du filet. 1-0 Canadiens

13:42 Paul Byron s'échappe seul mais Lundqvist suit bien le mouvement de l'attaquant. Il fait l'arrêt sur la feinte et le revers de Byron

13:48: Nathan Beaulieu chute à la ligne bleue des Rangers, en voulait retourner la rondelle dans le fond du territoire il l'envoie directement dans l'abdomen de Michael Grabner qui fonçait au centre. Il prend tout le monde de vitesse, sa double feinte déjoue complètement Price 1-1.

15:42: Brendan Gallagher coupe une passe dans la zone neutre. Il fonce au but, son tir est bloqué par Lundqvist. Gallagher ne lache pas et récupère le disque derrière le but. Il repère Paul Byron dans l'enclave. Le tir du poignet de Byron est précis à la droite du gardien 2-1 Canadiens

19:46 Carey Price fait un arrêt important sur un tir du poignet de Rick Nash alors qu'il ne reste que 14 secondes à la période.

Tirs au but: Rangers 9 - Canadiens 9

2e période

09:58 Sur un mauvais changement au banc du Tricolore, Rick Nash profite d'une passe précise de Jimmy Vesay pour décocher un tir du poignet puissant et précis dans la lucarne à la gauche de Price à partir du cercle de mise au jeu 2-2

14:47: Brandon Smith gagne sa bataille pour la rondelle le long de la rampe. Se repositionnant en haut du cercle de mise au jeu sur le flanc gauche, il reçoit la rondelle de Derek Stepan pour décocher le tir qui dévie sur la jambe de Mats Zuccarello, 3-2 Rangers

Tirs au but: Rangers 9-12/21 Canadiens 9-18/27

3e période

19:42: Alors que Carey Price a retraité au banc à la faveur d'un sixième patineur, Montréal contrôle le disque et met de la pression sur les Rangers. Radulov s'empare de la rondelle derrière le filet pour la remttre devant à Tomas Plekanec qui tire sur réception, c'est 3-3 et on s'en va en prolongation.

Tirs au but: Rangers 9-12-9/30 - Canadiens 9-18-18/45

1e prologation

18:34: Les Canadiens ont mis de la pression pendant toute la période sauf dans quelques rares moments où Price a dû se surpasser. Alexander Radulov ne lâche pas le disque; posté à la gauche du but de Lundqvist alors qu'il a peu d'angle, il tire vers le but et la rondelle tourbillonante trompe le gardien des Rangers, les Canadiens l'emportent 4-3

Formations

RANGERS DE NEW YORK

Attaquants : Chrid Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello / Jimmy Vesey – Mika Zibanejad – Rick Nash / J.T. Miller – Kevin Hayes – Michael Grabner/ Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast

Défenseurs : Ryan McDonaugh – Dan Girardi / Marc Staal – Nick Holden / Brady Skjei – Brendan Smith

Gardiens : Henrik Lundqvist – Antti Raanta

CANADIENS DE MONTRÉAL

Attaquants : Max Pacioretty – Philipp Danault – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher / Dwight King – Andrew Shaw – Artturi Lehkonen / Alex Galchenyuk – Steve Ott – Andreas Martinsen

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Jordie Benn – Jeff Petry / Nathan Beaulieu – Nikita Nesterov

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits : Torrey Mitchell, Michael McCarron, Brian Flynn, Brandon Davidson / Blessé : Alexei Emelin