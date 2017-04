«Radulov est le joueur le plus affamé» - Danault

Phillip Danault.

(98,5 sports) - Phillip Danault était aux premières loges quand Alexander Radulov a déjoué Henrik Lundqvist d'une seule main en fin de troisième période, dimanche.

«Il n’est pas le plus gros, mais il est passionné. Il va tout faire pour aider l’équipe, a vanté Danault qui a amassé une aide sur le jeu. En bout de compte, il est le joueur le plus affamé. C’est ce qui a fait qu’il a marqué avec un gars de 6 pieds 5 pouces (Kevin Hayes) sur son dos.»

L’équipe de Claude Julien a offert une très bonne performance dans le troisième match de la série, mais outre Radulov, Shea Weber et Alex Galchenuyk ont reçu les éloges du capitaine Max Pacioretty.

«C’est bien de voir ses efforts offensifs récompensés. Il joue si bien dernièrement et c’est tellement difficile de jouer contre lui, a louangé Pacioretty. En tant qu’attaquant c’est bien de regarder derrière nous aux mises en jeu et de voir Weber. Ça rend le jeu plus facile pour tout le monde. »

Le capitaine est fier de la contribution de tous ses coéquipiers.

«Tous les joueurs ont eu une influence sur les résultats, surtout au cours des deux derniers matchs. C’est bien d’avoir la contribution de tous, surtout en tant que leader, car c’est un sujet que nous avions abordé avant le début de la série. Ça démontre la confiance de notre groupe, mais c’est seulement deux matchs», a-t-il tenu à préciser.

Pacioretty a aussi vanté Galchenyuk qui a préparé de brillante façon le but de Weber en avantage numérique, réussite qui allait faire la différence à la fin de la rencontre.

«Comme tous les attaquants, quand il patine et ne pense pas trop, il connaît du succès. Quand il réagit au lieu de penser. J’ai été bien impressionné par ses deux derniers matchs. On a besoin de lui, comme de tous les autres joueurs de l’équipe», a mentionné le no 67 des Canadiens.

Pour sa part, Jordie Benn n’a pas encore disputé une demi-saison avec les Canadiens, mais il a amplement eu le temps d’admirer le jeu des deux défenseurs qui composent le premier duo, soit Weber et Andrei Markov.

«Ils sont si talentueux, ils rendent les choses faciles et ils sont constants, malgré les nombreuses minutes qu’ils jouent, a vanté Benn. Les autres défenseurs prennent les minutes qui restent et on apprend beaucoup en les regardant.»

Finalement, sans dire que Tomas Plekanec a fait taire ses dénigreurs au cours des trois premiers matchs de la série, il faut admettre que le Tchèque joue bien contre les Rangers.

«Je ne lis pas ce qui s’écrit et je n’écoute pas beaucoup ce qu’on dit à mon sujet, je tente de demeurer éloigné de tout cela, a déclaré Plekanec. Si tu veux jouer longtemps à Montréal, tu dois rester éloigné de tout cela et ne pas penser à tous les commentaires que l’on peut faire à ton sujet.»