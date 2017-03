Radulov et Emelin de retour

BROSSARD, Qc - L'attaquant Alexander Radulov et le défenseur Alexei Emelin ont participé à la séance d'entraînement, vendredi, au Complexe sportif Bell de Brossard, en prévision de l'importante série aller-retour du week-end contre les Sénateurs d'Ottawa.

Radulov et Emelin avaient raté celle de jeudi après avoir été affaiblis par un virus.



À l'entraînement, Radulov a patiné aux côtés du capitaine Max Pacioretty et du centre Alex Galchenyuk.



Après s'être soumis à une journée de traitement, Brendan Gallagher était également de retour, et évoluait à l'aile droite avec Paul Byron et Tomas Plekanec.



Selon la composition des trios à l'entraînement, Phillip Danault pivotait une unité complétée par Artturi Lehkonen et Andrew Shaw, tandis que Dwight King et Andreas Martinsen ont alterné sur le flanc gauche auprès du centre Steve Ott et de Torrey Mitchell.



Toujours blessés, l'attaquant Brian Flynn (haut du corps) et le défenseur Nikita Nesterov (bas du corps) n'étaient pas de la partie.



L'entraîneur-chef Claude Julien rencontrera les médias après l'entraînement.



À la veille du duel de samedi dans la capitale canadienne, le Tricolore totalise 86 points en 70 rencontres, un de plus que la troupe de Guy Boucher. Celle-ci a joué un match de moins.



Le Canadien et les Sénateurs disputeront un troisième match en huit jours, le samedi 25 mars, au Centre Bell.