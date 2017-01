Randy Carlyle remporte sa 300e victoire avec les Ducks

TORONTO - L'entraîneur-chef Randy Carlyle compte 300 gains avec les Ducks d'Anaheim après une victoire de 3-2 contre les Jets de Winnipeg, lundi.

Rickard Rakell s'est distingué avec son 20e but de la saison. Il s'est habilement créé de l'espace devant le défenseur Josh Morrisey, pour ensuite déjouer Ondrej Pavelec d'un angle difficile.



Logan Shaw et Ryan Getzlaf ont complété pour les Ducks qui ont vu Jonathan Bernier repousser 31 tirs.



Les meneurs de la section Pacifique obtenaient un troisième gain à leurs quatre dernières sorties. Leurs trois dernières victoires ont été inscrites par un seul but.



Andrew Copp et Nikolaj Ehlers ont riposté pour les Jets. Pavelec a bloqué 24 tirs.