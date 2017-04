Rangers 3 - Canadiens 3, 3e entracte avant la prolongation (vidéos)

Le but de Paul Byron en 1e période/PC - Paul Chiasson

MONTRÉAL - Claude Julien a fait appel au même groupe de joueurs pour le deuxième match de la série quarts de finale de l'Association Est contre les Rangers de New York, ce soir, au Centre Bell.

1re période

04:05 : Jeff Petry reçoit la rondelle de Philipp Danault qui contournait le filet. Lundqvist venait de se débarrasser de son bâton brisé. Petry prend son temps et du haut du cercle de mise au jeu, sur le côté, droit il tire du poignet dans le haut du filet. 1-0 Canadiens

13:42 Paul Byron s'échappe seul mais Lundqvist suit bien le mouvement de l'attaquant. Il fait l'arrêt sur la feinte et le revers de Byron

13:48: Nathan Beaulieu chute à la ligne bleue des Rangers, en voulait retourner la rondelle dans le fond du territoire il l'envoie directement dans l'abdomen de Michael Grabner qui fonçait au centre. Il prend tout le monde de vitesse, sa double feinte déjoue complètement Price 1-1.

15:42: Brendan Gallagher coupe une passe dans la zone neutre. Il fonce au but, son tir est bloqué par Lundqvist. Gallagher ne lache pas et récupère le disque derrière le but. Il repère Paul Byron dans l'enclave. Le tir du poignet de Byron est précis à la droite du gardien 2-1 Canadiens

19:46 Carey Price fait un arrêt important sur un tir du poignet de Rick Nash alors qu'il ne reste que 14 secondes à la période.

Tirs au but: Rangers 9 - Canadiens 9

2e période

09:58 Sur un mauvais changement au banc du Tricolore, Rick Nash profite d'une passe précise de Jimmy Vesay pour décocher un tir du poignet puissant et précis dans la lucarne à la gauche de Price à partir du cercle de mise au jeu 2-2

14:47: Brandon Smith gagne sa bataille pour la rondelle le long de la rampe. Se repositionnant en haut du cercle de mise au jeu sur le flanc gauche, il reçoit la rondelle Derek Stepan pour décocher le tir qui dévie sur la jambe de Mats Zuccarello, 3-2 Rangers

Tirs au but: Rangers 9-12/21 Canadiens 9-18/27

3e période

19:42: Alors que Carey Price a retraité au banc à la faveur d'un sixième patineur, Montréal contrôle le disque et met de la pression sur les Rangers. Radulov s'empare de la rondelle derrière le filet pour la remttre devant à Tomas Plekanec qui tire sur réception, c'est 3-3 et on s'en va en prolongation.





Le premier but des Canadiens

Le premier but des Rangers

Formations

RANGERS DE NEW YORK

Attaquants : Chrid Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello / Jimmy Vesey – Mika Zibanejad – Rick Nash / J.T. Miller – Kevin Hayes – Michael Grabner/ Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast

Défenseurs : Ryan McDonaugh – Dan Girardi / Marc Staal – Nick Holden / Brady Skjei – Brendan Smith

Gardiens : Henrik Lundqvist – Antti Raanta

CANADIENS DE MONTRÉAL

Attaquants : Max Pacioretty – Philipp Danault – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher / Dwight King – Andrew Shaw – Artturi Lehkonen / Alex Galchenyuk – Steve Ott – Andreas Martinsen

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Jordie Benn – Jeff Petry / Nathan Beaulieu – Nikita Nesterov

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits : Torrey Mitchell, Michael McCarron, Brian Flynn, Brandon Davidson / Blessé : Alexei Emelin

Avant-match

C'est donc dire que les attaquants Torrey Mitchell, Brian Flynn et Michael McCarron seront laissés de côté, tout comme le défenseur Brandon Davidson.

Blessé au bas du corps, le vétéran Alexei Emelin n'est pas en mesure de reprendre le collier.

Julien n'a toutefois pas précisé s'il comptait apporter des modifications à la composition de ses trios.

Le Canadien tentera d'égaler la série après avoir subi un revers par jeu blanc de 2-0, mercredi soir.

Selon Julien, le Canadien a eu de bonnes occasions de marquer contre Henrik Lundqvist lors du premier match, et quelques petits ajustements sont nécessaires pour aider l'équipe à réussir là où elle a échoué lors du premier rendez-vous.