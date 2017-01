Rangers 4 - Canadiens 5, 3e période

Point de presse de Michel Therrien

(98,5 Sports) - Les attaquants Alex Galchenyuk et Andrew Shaw sont de retour dans la formation alors que les Canadiens affrontent les Rangers de New York au Centre Bell.

1re période

04:00: Phillip Danault se voit refuser un but: Andrew Shaw a fait de l'obstruction sur le gardien des Rangers Antti Raanta

12:24 Alors qu'Andrew Shaw est au banc des pénalités pour encore de l'obstruction sur le gardien, Alex McDonagh reçoit la rondelle à la ligne bleue après que Derek Stepan eut remporté la mise au jeu. Le grand défenseur passe à Brandon Pirri dont le tir frappé du haut du cercle droit de mise au jeu déjoue Carey Price 1-0 Rangers

2e période

Changement de gardien pour les Rangers alors qu'Henrik Lundqvist vient en relève à Raanta qui serait blessé «au bas du corps»

03:08 ; Montréal venait d'écouler un désavantage numérique de 5 minutes, lorsqu'Alex Galchenyuk fait dévier un tir de la ligne bleu de Mark Barberio 1-1

06:20: Rick Nash saisi le retour du tir de Kevin Hayes pour donner l'avance aux Rangers. Michel Therrien a contesté le but alléguant que Hayes avait créer de l'obstruction sur Carey Price quand son patin s'est coincé dans la jambière du gardien, le tirant sur sa droite. Après révision, l'arbitre estime que le but est bon ouisque Price était déjà à l'extérieur de son demi-cercle. 2-1 Rangers

07:58 : Phillip Danault est combatif derrière le filet de Lundqvist. Il revient devant le but pour tirer du revers, la rondelle reste libre, finalement alors que c'est la panique dans le camp des Rangers, Brian Flynn en profite pour pousser la rondelle derrière le gardien 2-2

11:07 : Les Canadiens concèdent un but en avantage numérique. Kevin Hayes et J.T. Miller profitent d'un revirement en haut de leur territoire pour filer chez le Tricolore. Hayes passe à sa droite à Miller qui déjoue Price d'un tir en haut du filet. Sur le jeu Max Pacioretty avait pris du retard dans son repli défensif. 3-2 Rangers

3e période

Les Canadiens marquent 3 buts en 1:02

10:53 : Alexie Emelin reçoit la rondelle de Phillip Danault sur la mise au jeu. Le tir d'Emelin de la ligne bleue prend Lundqviste par surprise 3-3

11:29 : Max Pacioretty profite d'une rondelle libre en haut de son territoire pour filer sur une accélération foudroyante et se retrouver seul devant le gardien des Rangers qu'il déjoue du revers sur une feinte très vive. Un 20e but pour le capitaine 4-3 Canadiens

11:55 : Paul Byron profite de la grande confusion qui règne devant le but de Lyndqvist pour pousser le disque derrière la ligne rouge 5-3 Canadiens

14:53 ; Derek Stepan posté à la gauche de Carey Price, fait dévier dans le but une rondelle qui flottait à quelques pieds de la glace 5-4 Canadiens

Avant-match

Galchenyuk avait dû se retirer de la formation après avoir subi une blessure au genou face aux Kings de Los Angeles le 4 décembre dernier.

«C’est excitant d’être de retour. Je me sens comme si c’était le premier match de la saison», a raconté l’attaquant américain.

Quant à Andrew Shaw, il est absent depuis le 12 décembre dernier en raison d’une commotion cérébrale.

Le principal intéressé était visiblement très heureux de pouvoir enfin revenir au jeu. «J’ai essayé d‘être le plus patient possible, mais c’est certain que c’était frustrant. Tu as le goût d’aider l’équipe.» Il a également expliqué qu’une commotion cérébrale est l’une des pires blessures pare que physiquement il allait bien.

«Ils vont amener une énergie dont nous avons besoin », a commenté Michel Therrien après l’entraînement.

Oublier le Wild

L'équipe espère renouer avec la victoire après une difficile défaite de 7 à 1 face au Wild jeudi. Carey Price avait alors cédé sept fois sur 24 tirs.

David Desharnais prépare aussi son retour au jeu. Il a patiné en solitaire samedi matin avant l’entraînement de ses coéquipiers.

Par contre, Andrei Markov, Greg Pateryn et Bredan Gallagher n’ont toujours pas repris l’entraînement sur glace.

Il s’agit visiblement d’un recul dans le cas de Markov, lui qui avait patiné durant la période des fêtes.

CH-Rangers: les trios

Attaque

Galchenyuk – Pacioretty – Radulov

Byron – Danault - Shaw

Lehkonen – Plekanec – Andrighetto

Flynn – Mitchell – McCarron

Défense

Emelin – Weber

Beaulieu – Petry

Barberio – Redmond

Gardien

Carey Price