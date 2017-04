Rangers-CH: le décompte est commencé

(98,5 Sports) - Les amateurs de hockey et du Canadien de Montréal trépignent d'impatience. Dans quelques heures seulement, le Tricolore amorce sa danse du printemps 2017.

Après une longue saison de hockey, les amateurs du Canadien de Montréal à travers la province sont enfin récompensés: leur équipe favorite a accédé aux séries. Et leurs adversaires au premier tour, ne sera nul autre que les Rangers de New York.

Et les chances de l'emporter sont bonnes si on se fie à la majorité d'experts et analystes qui ont choisi l'équipe montréalaise pour vaincre celle de New York.

Nul besoin de vous dire que la fièvre des séries s'est emparée de tout le Québec entier. Les automobilistes ont sorti leur fanion, vos collègues portent fièrement leur chandail du Canadien, les animateurs radio analysent le duel sous toutes ses coutures, votre voisin vous salue en vous disant que ''ça sent la coupe!'', Ginette Reno se prépare avec fébrilité pour chanter les hymnes nationaux et les amateurs de hockey qui sont au boulot mercredi comptent les heures avant que ne commence la partie.

Le sympathique animateur de l'émission «Bonsoir Les Sportifs» au 98,5 FM, Ron Fournier est évidemment très enthousiaste. Il a d'ailleurs produit sa «toune» des séries.

S'il vous manquait un p'tit quelque chose pour vous mettre dans l'atmosphère des séries, Ron a le remède pour vous :-)