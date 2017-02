Rantanen marque en prolongation et donne la victoire à l'Avalanche, 2-1

RALEIGH, N.C. - Mikko Rantanen a touché la cible à 4:23 de la prolongation et l'Avalanche du Colorado a défait les Hurricanes de la Caroline 2-1 vendredi soir, mettant du même coup un terme à sa série de cinq défaites.

Matt Duchene a mis la table pour le filet victorieux lors d'une descente à deux contre un.



Tyson Barrie a aussi noirci la feuille de pointage pour l'Avalanche, et Calvin Pickard a repoussé 28 tirs. L'Avalanche, dernière dans la LNH avec une fiche de 16-38-2, présente pourtant un reluisant dossier de 6-2 en surtemps.



Jeff Skinner a inscrit son 19e but de la saison — un sommet d'équipe — pour les Hurricanes, et Cam Ward a réalisé 35 arrêts. Les Hurricanes ont encaissé une troisième défaite consécutive.



Les Hurricanes étaient de retour au boulot, à la suite de leur pause obligatoire. Les équipes du circuit Bettman présentent une fiche cumulative de 3-10-1 à leur premier match après cette pause jusqu'ici cette saison.



Barrie a ouvert la marque à 13:48 de la première période, après avoir accepté une passe de Jarome Iginla et décoché un tir du cercle droit des mises en jeu qui a battu Ward du côté de l'épaule gauche. John Mitchell a amassé l'autre mention d'assistance, sa première en 48 parties cette saison.



Skinner a créé l'égalité alors qu'il restait 49 secondes à l'engagement, après avoir déjoué Pickard d'un tir entre les jambières d'un angle improbable. Lee Stempniak a récolté un point sur la séquence.