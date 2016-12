Rare gain des Oilers contre les Kings

EDMONTON - Eric Gryba a inscrit le but vainqueur, Jordan Eberle a amassé deux aides et les Oilers d'Edmonton ont battu les Kings de Los Angeles 3-1, jeudi soir.

Patrick Maroon et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi marqué pour les Oilers, qui revendiquent un dossier de 4-0-1 au cours de leurs cinq derniers matchs.



Nick Shore a été l'auteur de l'unique but des Kings, qui ont perdu une troisième partie consécutive.



Il s'agissait du deuxième de cinq affrontements entre les deux équipes cette saison. Les Kings avaient gagné 4-2 lors du premier duel. Ceux-ci ont remporté les cinq rencontres l'année dernière et ils ont amorcé le match avec une fiche de 17-1-2 contre les Oilers au cours de leurs 20 derniers duels.