Rare séquence de deux revers des Capitals (vidéo)

SAN JOSE, Californie - Logan Couture a marqué deux buts lors de supériorités numériques et les Sharks de San Jose ont vaincu les Capitals de Washington par la marque de 4-2 jeudi soir.

Joe Thornton et Joe Pavelski ont également fait vibrer les cordages pour les Sharks, qui ont gagné cinq de leurs six dernières rencontres.



Acquis des Canucks de Vancouver le 28 février, Jannik Hansen a participé à un premier match avec les Sharks et mérité une mention d'aide sur le but de Thornton.



Daniel Winnik et Brett Connolly ont riposté pour les Capitals, qui ont subi une deuxième défaite de suite après avoir gagné cinq de leurs six rencontres précédentes.





Le gardien Martin Jones a gagné son duel face à Braden Holtby, stoppant 25 rondelles comparativement à 20 pour le portier des Capitals.