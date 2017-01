Rask blessé, les Bruins s'inclinent (vidéo)

NASHVILLE - Filip Forsberg a trouvé le fond du filet avec 2:24 à jouer à la deuxième période et les Predators de Nashville ont pris la mesure des Bruins de Boston par le score de 2-1 jeudi soir.

Dans la défaite, les Bruins ont perdu les services de leur gardien étoile Tuukka Rask, qui a été atteint par un tir du défenseur Roman Josi près de la mâchoire et du cou à 12:49 de la période initiale.



Nommé en vue du week-end des Étoiles dans deux semaines, Rask a immédiatement enlevé son masque. Une fois debout, il a patiné vers le banc des joueurs et s'est dirigé vers le vestiaire. Il a été remplacé par Zane McIntyre.



Austin Watson a également touché la cible pour les Predators pendant que le gardien Juuse Saros a bloqué 35 rondelles et porté sa fiche à 4-3-1.



Torey Krug a inscrit l'unique filet des Bruins, en avantage numérique.

Faits saillants: