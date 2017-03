Red Wings 1 Canadien 0 (deuxième entracte)

À lire aussi: Le tour à Al Montoya

(98,5 Sports) - Il y a belle lurette que le Canadien de Montréal a affronté les Red Wings de Detroit avec 23 points d'écart au classement entre les deux équipes.

Le Tricolore (41-23-8, 90 points) vient au premier rang de la section Atlantique, tandis que les Red Wings (28-32-11, 67 points) croupissent au dernier rang. Les Red Wings vont d'ailleurs rater les séries pour la première fois depuis la saison 1989-1990.

Steve Ott retrouve sa place au sein du quatrième trio et il affronte ainsi ses anciens coéquipiers. Al Montoya est le gardien du Canadien.

Le film de la rencontre

Il n'y a pas une minute d'écoulée quand Nathan Beaulieu écope d'une pénalité pour obstruction. Et il n'y a toujours pas une minute d'écoulée quand les Red Wings prennent les devants 1-0 en avantage numérique.

Al Montoya fait un premier arrêt sur un tir de loin, un deuxième quand Justin Abdelkader s'empare du retour, mais il ne peut rien lors du second tir d'Abdelkader, cette fois, dans la partie supérieure du filet: 1-0 Red Wings. Le septième but de la saison pour l'attaquant des Red Wings.

Après une dizaine de minutes où il est désorganisé, le Canadien commence à mettre de la pression et il obtient l'appui des amateurs qui scandent « Go! Habs! Go »!

Pénalité à Niklas Kronwall pour obstruction à 12:33: avantage numérique pour le Canadien. Une supériorité d'un homme qui ne mène à rien.

Al Montoya est atteint d'une rondelle directement sur son masque. Sans conséquence.

Faceà une équipe de fond de classement, le Canadien ne multiplie pas les tirs vers Jimmy Howard. Seulement 9 dans le match après quatre minutes de jeu en deuxième période.

Bel échec-avant d'Artturi Lehkonen qui subtilise une rondelle et remet pour Phillip Danault qui ne peut déjouer Howard à courte distance.

Le Canadien domine cette deuxième période jusuq'ici. Il ne manque qu'un but pour concrétiser les efforts des hommes de Claude Julien.

Pénalité à Tomas Nosek aux dépens de son compatriote Tomas Plekanec.

Le Canadien est déchaîné et tire de partout: Shea Weber, Andrei Markov, Alex Galchenyuk... Rien n'y fait. Les défenseurs des Red Wings et Howard tiennent bon. La présence de Markov à la pointe - à la place de Max Pacioretty - a fait bouger les choses pour le Tricolore.

Nathan Beaulieu perd l'équilibre et la rondelle à la ligne bleue de Detroit, ce qui mème à un deux-contre-un des Red Wings. Mais Montoya sauve les meubles.

Le Canadien a beau avoir pris les devants 22-21 pour ce qui est des tirs au but après deux périodes, les Red Wings ont toujours un but d'avance.

