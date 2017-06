Repêchage de la LNH : les espoirs de la LHJMQ

(98,5 Sports) - En prévision du repêchage de la LNH, voici cinq joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui pourraient bien faire leur entrée dans les rangs professionnels très prochainement.

Au dire Stéphane Leroux - spécialiste de la LHJMQ au Réseau des sports et collaborateur avec le 98,5 Sports - le défenseur Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, et l’attaquant Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville, sont les deux Québécois les plus susceptibles d’être repêchés au premier tour.

Cela dit, il est fort probable qu'aucun des cinq espoirs de la LHJMQ soient repêchés au cours du premier tour.

Le repêchage amateur de la LNH aura lieu au United Center de Chicago, les 23 et 24 juin.

(Avec la collaboration de La Presse canadienne)