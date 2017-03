Retour au jeu de l'attaquant Mark Stone: Guy Boucher en est ravi

Le commentaire de l'entraîneur-chef Guy Boucher

(98,5 Sports) - Certes, les Sénateurs d'Ottawa seront privés un bon moment des services du défenseur Marc Methot, qui a reçu un coup de bâton de Sidney Crosby sur une main. Or, l'entraîneur-chef Guy Boucher a quand même une bonne raison de se réjouir : l'attaquant Mark Stone est de retour dans sa formation.

Bien entendu, l’absence de Methot, qui joue normalement aux côtés d’Erik Karlsson sur la première paire de défenseurs, devrait avoir un impact significatif sur l’alignement des Sénateurs. Pour l’instant, c'est Fredrik Claesson qui prendre sa place.

Cela dit, la nouvelle de première importance chez les Sénateurs est le retour de l’ailier droit des Sénateurs Mark Stone, qui disputera son premier match en deux semaines, contre les Canadiens, ce soir. Le joueur de 24 ans s’était blessé au bas du corps le 9 mars, face aux Coyotes de l’Arizona.

Il aura manqué sept parties.

De l’avis de son entraîneur, la réinsertion de Stone dans l’alignement va changer le visage de l’équipe.

«C’est gigantesque. À la défensive, c’est Erik Karlsson; à l’attaque, c’est Mark Stone. En défense on a Erik Karlsson; en attaque on a Mark Stone. Les quatre matchs qu'on a perdus en son absence l'ont été par une différence d'un but. On se dit que là-dedans, il y a de bonnes chances qu'il aurait marqué dans au moins un de ces matchs. C’est un joueur de caractère. Quand un gars comme ça est absent, ça crée un vide dans ton équipe.»

Les coéquipiers de trio de Mark Stone seront Alexandre Burrows et Derick Brassard.

Mark Stone a amassé 50 points, dont 22 buts, en 63 rencontres cette saison.

L’alignement des Sénateurs contre les Canadiens

Les attaquants

Zack Smith -Kyle Turris - Bobby Ryan

Alexandre Burrows - Derick Brassard - Mark Stone

Mike Hoffman - Jean-Gabriel Pageau - Tom Pyatt

Ryan Dzingel - Chris Kelly - Tommy Wingels

Les défenseurs

Fredrik Claesson - Erik Karlsson

Dion Phaneuf - Cody Ceci

Mark Borowiecki - Chris Wideman

Le gardien

Craig Anderson