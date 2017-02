Ribeiro s'entraîne déjà à Milwaukee

(98,5 Sports) - Puisqu'aucune équipe ne l'a réclamé au ballottage, l'attaquant Mike Ribeiro s'est rapporté aux Admirals de Milwaukee, le club-école des Predators de Nashville, dans la Ligue américaine.

Le Montréalais était à l'entraînement de l'équipe, lundi matin.

Selon un journaliste de l'endroit, Ribeiro a une excellente attitude et blague avec ses nouveaux coéquipiers.

Nothing but positives in regards to Ribeiro. Evason talked to him this morning and said his attitude was tremendous.