Richard Panik récompensé par les Blackhawks

CHICAGO - Les Blackhawks de Chicago ont récompensé l'éclosion de l'attaquant Richard Panik en lui faisant signer un contrat de deux saisons.

Le patineur de 26 ans a établi des sommets en carrière avec 22 buts, 22 aides et 44 points à sa première campagne à Chicago.



Panik a démontré qu'il pouvait s'insérer au sein du premier trio de l'équipe, en plus de contribuer à forces égales, marquant 18 de ses buts en pareilles occasions.



Avant de se joindre aux Hawks, il avait amassé 39 points, dont 19 buts, en 151 rencontres dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. Il avait alors été cédé à la Ligue américaine et échangé aux Blackhawks. Depuis, il a marqué 28 buts et ajouté 24 aides en 112 matchs.