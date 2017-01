Rielly est blessé au bas du corps

TORONTO - Morgan Rielly semble avoir évité le pire scénario, alors que le défenseur des Maple Leafs de Toronto a subi une blessure au bas du corps sur un jeu inquiétant, mardi, face aux Sabres de Buffalo.

Rielly n'affrontera pas les Rangers de New York jeudi, mais son état de santé sera réévalué de manière quotidienne. L'entraîneur Mike Babcock n'a pas voulu prédire s'il allait être de retour à son poste samedi, face aux Sénateurs d'Ottawa.



À la place de Rielly, Frank Corrado disputera seulement un deuxième match cette saison.



Rielly s'est blessé en première période mardi quand il est entré en contact avec l'attaquant des Sabres William Carrier. La jambe droite du défenseur de 22 ans a semblé se coincer avec celle de Carrier, pliant de manière inquiétante pendant sa chute.



Après une visite au vestiaire, Rielly a effectué une seule autre présence sur la patinoire.



Rielly a récolté un but et 16 aides en 42 matchs cette saison.