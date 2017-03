Rielly marque en prolongation et donne la victoire aux Leafs

RALEIGH, N.C. - Morgan Rielly a mis fin à la rencontre en inscrivant le but vainqueur à 2:13 de la période de prolongation et les Maple Leafs de Toronto l'ont emporté 3-2 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Un tir des poignets de Rielly, déjouant Cam Ward, a permis aux Maple Leafs de savourer une troisième victoire consécutive. Ils ont également devancé par un point les Islanders de New York pour l'obtention du dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est.



Mitch Marner et James van Riemsdyk ont également trouvé le fond du filet pour la formation torontoise et Frederik Andersen a réalisé 36 arrêts.



Victor Rask et Teuvo Teravainen ont marqué du côté des Hurricanes, qui ont perdu 11 de leurs 15 derniers matchs. Ward a bloqué 23 tirs, mais n'a pu arrêter le tir de Rielly, qui a fait un bond sur sa jambière gauche avant de se loger au fond du filet.



Les Hurricanes ont pris les devants à deux reprises dans la rencontre, mais n'ont pu conserver leur avance.