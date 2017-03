Rien de va plus pour le Wild

ST. PAUL, Minnesota - Reid Boucher a marqué deux fois lors d'une deuxième période de quatre buts pour les Canucks de Vancouver, qui ont défait le Wild du Minnesota 4-2, samedi.

Brock Boeser, avec son premier but dans la LNH à son premier match, et Jack Skille ont aussi fait bouger les cordages pour les Canucks. Richard Bachman a stoppé 25 rondelles à son troisième départ de la saison.



Ryan Suter et Eric Staal ont répliqué pour le Wild, tard en troisième période. À son premier départ depuis le 12 mars, Darcy Kuemper a réalisé 17 arrêts. Le Wild a perdu sept de ses huit dernières parties et il montre un dossier de 3-10-0 en mars.



Les Canucks ont une fiche de 1-5-2 à leurs huit derniers matchs, mais ils n'ont pas été impressionnés par le Wild. Boucher a ouvert le pointage en avantage numérique après seulement 19 secondes d'écoulées au deuxième vingt. Il a refait le coup un peu plus de cinq minutes plus tard pour enfiler son sixième but de la campagne.