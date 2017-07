Robin Lehner et les Sabres s'entendent

(98,5 Sports) - Le gardien Robin Lehner et les Sabres de Buffalo ont évité l'arbitrage lorsque les deux clans ont conclu une entente d'une saison évaluée à 4M$, mardi.

Le gardien de 26 ans a terminé la dernière saison avec une fiche de 23-26-8 tout en accordant une moyenne de 2,68 buts par match avec un pourcentage d'efficacité de 92%.

Ennuyé par les blessures et les commotions cérébrales, Lehner n'avait jamais disputé plus de 36 matchs en carrière dans la LNH.

Les Sabres ont pris un pari avec Lehner quand ils ont cédé un choix de première ronde aux Sénateurs d'Ottawa pour lui au repêchage de 2015.

Lehner redeviendra joueur autonome avec compensation l'été prochain, à l'échéance de son contrat.

The Sabres have agreed to terms with goaltender Robin Lehner on a one-year deal. pic.twitter.com/S3mAYKuvCn