Ryan McDonagh mène les Rangers à la victoire

DÉTROIT - Ryan McDonagh a marqué deux buts, Kevin Hayes a ajouté un but et une mention d'assistance et les Rangers de New York ont battu les Red Wings de Detroit 4-1, dimanche.

Derek Stepan a aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui ont remporté un 25e match à l'étranger cette saison, un sommet dans la LNH.



Frans Nielsen a été l'unique marqueur des Red Wings.



Les Red Wings ont eu droit à un avantage numérique tôt en première période, mais ce sont les Rangers qui en ont profité. Lors d'une descente à trois contre un, McDonagh a fait dévier du revers un tir de Hayes pour ouvrir la marque.



Il s'agissait du huitième but en désavantage numérique alloué par les Red Wings cette saison.