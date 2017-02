Ryan Miller blanchit les Blue Jackets (vidéos)

COLUMBUS, Ohio - Daniel Sedin a amassé un but et une aide, Ryan Miller a stoppé 33 rondelles et les Canucks de Vancouver ont blanchi les Blue Jackets de Columbus 3-0, jeudi soir.

Loui Eriksson et Jayson Megna ont également touché la cible pour les Canucks, qui ont gagné pour une première fois en cinq matchs. Il s'agissait du troisième blanchissage de la saison de Miller et des Canucks, mais le premier à l'étranger.



Sergei Bobrovsky a effectué 21 arrêts pour les Blue Jackets, qui ont obtenu plusieurs occasions de marquer, mais ils n'ont pas été en mesure de trouver le fond du filet.



Sedin a donné les devants aux Canucks après seulement 44 secondes d'écoulées en deuxième période. Il s'est emparé d'un retour de lancer et il a déjoué Bobrovsky pour inscrire son 12e but de la campagne.

Voyez deux arrêts spectaculaires et consécutifs de Miller aux dépens de Atkinson:

Megna déjoue habilement le gardien Bobrovsky: