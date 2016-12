Ryan Strome amasse deux points

NEW YORK - Ryan Strome a inscrit un but et une aide, Thomas Greiss a effectué 28 arrêts et les Islanders de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 5-1, vendredi.

John Tavares a marqué en avantage numérique, tandis qu'Andrew Ladd, Anthony Beauvillier et Calvin de Haan ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont mis fin à une série de trois défaites à domicile. Travis Hamonic a récolté deux aides.



Greiss se dirigeait vers un blanchissage, mais Zemgus Girgensons l'a déjoué avec 1:03 à faire au match. Greiss a un dossier de 6-2 à ses huit derniers matchs.



Anders Nilsson a accordé cinq buts sur 32 tirs devant le filet des Sabres.