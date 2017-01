Samuel Girard propulse les Cataractes au sommet de la LHJMQ

SHAWINIGAN, Qc ? Samuel Girard a brisé l'égalité alors qu'il ne restait que 31 secondes à jouer et les Cataractes de Shawinigan se sont emparés du sommet du classement général de la LHJMQ en battant le Drakkar de Baie-Comeau 3-2, dimanche.

Alors que la lutte pour le premier rang du circuit Courteau est très féroce, les Cataractes ont devancé par un point les Huskies de Rouyn-Noranda et les Sea Dogs de Saint-Jean en portant à 67 leur total de points.



Girard a accepté une passe de Samuel Blier et il a décoché un violent lancer frappé qui est passé entre le bras droit et le corps du gardien Antoine Samuel. Sept minutes auparavant, le Drakkar avait créé l'égalité 2-2. Le défenseur des Cataractes a également obtenu une aide.



Brandon Gignac a inscrit un but et il en a préparé un autre. Dennis Yan a aussi touché la cible pour les Cataractes.



Vincent Deslauriers et Gabriel Fortier ont été les auteurs des filets du Drakkar, qui tente de se tailler une place parmi les 16 équipes à faire partie des séries éliminatoires.



Le gardien de 17 ans Zachary Bouthillier a bien fait entre les poteaux et il a enregistré sa 10e victoire de la campagne en bloquant 24 tirs. Samuel n'a pas mal fait à l'autre bout, mais ses 30 arrêts n'auront pas été suffisants.



Sea Dogs 5 Islanders 2



Cinq joueurs différents ont trouvé le fond du filet pour les Sea Dogs de Saint-Jean et ils ont défait les Islanders de Charlottetown 5-2.



Les Islanders ont été affamés en début de partie et Pascal Aquin a trompé la vigilance de Callum Booth dès la troisième minute de jeu, mais les Sea Dogs ont ouvert la machine et ils ont inscrit quatre buts sans riposte.



Bailey Webster a créé l'égalité en première période avant que Mathieu Joseph, en désavantage numérique, et Nathan Noel, en avantage numérique, touchent la cible au deuxième vingt. Cole Reginato a ensuite porté la marque à 4-1 en faveur des Sea Dogs.



L'espoir des Sénateurs d'Ottawa Filip Chlapik a tenté d'amorcer une remontée, à mi-chemin au dernier tiers, mais les Islanders n'ont pas été en mesure d'ajouter d'autres buts. Samuel Dove-McFalls a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert, aidant les Sea Dogs à remporter un cinquième match consécutif.



Booth a signé un quatrième gain de suite grâce à 24 arrêts. Matthew Welsh a quant à lui cédé quatre fois sur 34 tirs, devant le filet des Islanders.



Olympiques 0 Saguenéens 4



Julio Billia a repoussé 34 lancers et il a enregistré un premier jeu blanc cette saison, permettant aux Saguenéens de Chicoutimi de vaincre les Olympiques de Gatineau 4-0.



L'excellente prestation de Billia devant le filet a été combinée au bon travail de l'attaque des Saguenéens, qui occupent l'avant-dernier rang de la LHJMQ au chapitre des buts marqués.



Joey Ratelle a obtenu deux buts, German Rubtsov a amassé un but et une mention d'aide tandis qu'Olivier Galipeau a fait bouger les cordages à une reprise. Dmitry Zhukenov s'est quant à lui fait complice de deux réussites des siens.



Mathieu Bellemare a réalisé 24 arrêts devant la cage des Olympiques, qui ont perdu leurs six dernières parties.



Mooseheads 4 Océanic 5



Le meilleur pointeur de la LHJMQ, Tyler Boland, a amassé un but et trois mentions d'assistance, menant l'Océanic de Rimouski vers une victoire de 5-4 aux dépens des Mooseheads de Halifax.



Boland, qui a maintenant 83 points, a enregistré une troisième performance de quatre points de suite. Il devance Maxime Fortier, des Mooseheads, par 11 points. Ce dernier a enfilé l'aiguille une fois au cours de cet affrontement.



Dylan Montcalm n'a pas été en reste pour l'Océanic, imitant Boland avec une récolte d'un but et trois aides. Charle-Edouard D'Astous a inscrit deux buts tandis que Carson MacKinnon a marqué le but vainqueur à 5:38 de la troisième période.



Outre Fortier, Ben Higgins, Jake Coughler et Otto Somppi ont fait scintiller la lumière rouge pour les Mooseheads.



La recrue Jimmy Lemay a fermé la porte aux visiteurs, au dernier engagement, et il a signé une troisième victoire cette saison en stoppant 27 rondelles. Son vis-à-vis chez les Mooseheads, Blade Mann-Dixon, a pour sa part alloué cinq buts sur 32 lancers.